В ООН отреагировали на обстрел Белгорода

В ООН на фоне обстрела жилого дома в Белгороде осудили атаки на гражданских

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против любых нападений на гражданскую инфраструктуру. Такое заявление офис генсека озвучил на фоне воскресного обстрела Белгорода, сообщает ТАСС.

Любые атаки на гражданскую инфраструктуру являются неприемлемыми, дал понять заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Других комментариев по этой теме со стороны всемирной организации агентство не приводит.

Ранее свою оценку удару по жилому дому в Белгороде дала российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Случившееся 12 мая она назвала «очередным военным преступлением» со стороны киевского режима. Международному сообществу необходимо осудить эти действия и принять меры, чтобы права мирных жителей больше не нарушались, пояснила омбудсмен.

После атаки ВСУ Украины в Белгороде утром в воскресенье обрушился подъезд жилого дома. Местные власти сообщили о 19 пострадавших, среди которых оказалось двое детей. В ходе работ по эвакуации людей пострадали спасатели.