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15:58, 12 мая 2024Россия

Спасатели получили переломы при обрушении дома в Белгороде

ТАСС: спасатели получили переломы при повторном обрушении дома в Белгороде

Фото: Stringer / Reuters

Спасатели, которые пострадали при обрушении жилого дома в Белгороде, получили переломы. Об этом сообщает ТАСС.

«У спасателей, пострадавших при повторном обрушении жилой многоэтажки в Белгороде, диагностированы переломы, сообщают медики», — уточняет агентство.

Ранее МЧС России подтвердило повторное обрушение на месте многоэтажного жилого дома, где в результате попадания фрагмента украинского снаряда обрушился подъезд с первого по десятый этаж. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о 19 пострадавших, среди которых двое детей.

Также в МЧС России заявили, что спасатели в Белгороде вынуждены прерывать поисковые работы и отходить в убежище из-за ракетной угрозы.

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      Леонид Немов
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