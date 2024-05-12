Спасатели получили переломы при обрушении дома в Белгороде

ТАСС: спасатели получили переломы при повторном обрушении дома в Белгороде

Спасатели, которые пострадали при обрушении жилого дома в Белгороде, получили переломы. Об этом сообщает ТАСС.

«У спасателей, пострадавших при повторном обрушении жилой многоэтажки в Белгороде, диагностированы переломы, сообщают медики», — уточняет агентство.

Ранее МЧС России подтвердило повторное обрушение на месте многоэтажного жилого дома, где в результате попадания фрагмента украинского снаряда обрушился подъезд с первого по десятый этаж. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о 19 пострадавших, среди которых двое детей.

Также в МЧС России заявили, что спасатели в Белгороде вынуждены прерывать поисковые работы и отходить в убежище из-за ракетной угрозы.