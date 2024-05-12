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13:09, 12 мая 2024Россия

МЧС подтвердило повторное обрушение в многоэтажке Белгорода

МЧС подтвердило повторное обрушение крыши в многоэтажном жилом доме Белгорода

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

В МЧС подтвердили повторное обрушние в жилом доме Белгорода, куда попал снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Местные Telegram-каналы ранее сообщали, что крыша разрушенной ударом снаряда в Белгороде многоэтажки упала туда, где спасатели разбирают завалы. Также был опубликован момент, на котором запечатлена обрушивающаяся вниз верхняя плита.

«В ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде произошло повторное обрушение», — сообщили в ведомстве.

Украина ударила по Белгороду в воскресенье, 12 мая. В результате один из снарядов попал в жилой дом, где полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж. Под завалами, по неофициальным данным, могут находиться до 20 человек, пострадали 30 человек. Власти информацию об этом пока никак не комментировали.

Как уточнили в Минобороны, ВСУ ударили по региону снарядами «Точка-У», а также реактивных системам залпового огня (РСЗО) «Ольха» и RM-70 «Вампир». Снаряд, который повредил многоэтажку, оказался фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У».

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      Анастасия Шейкина
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