В МЧС сообщили о прерывании спасательных работ в Белгороде

МЧС: спасатели прерывают спасательные работы в Белгороде из-за ракетной угрозы

В Белгороде спасатели вынуждены прерывать поисковые работы и отходить в убежище из-за ракетной угрозы. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

«Уже второй раз с момента обрушения спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отходить в убежище по сигналу "ракетная опасность"», — говорится в сообщении.

В Ведомстве также заявили, что при повторном обрушении в жилом многоэтажном доме пострадали три спасателя. Они получили травмы различной степени тяжести.

По данным оперативных служб, на 14:00 по московскому времени известно о 20 пострадавших.

В Минобороны России ранее сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили дом в Белгороде. В результате фрагмент снаряда попал в жилой дом, где полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж.