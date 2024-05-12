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14:04, 12 мая 2024Россия

Увеличилось число пострадавших при обрушении многоэтажки в Белгороде

Оперативные службы: при обрушении дома в Белгороде пострадали 20 человек

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Число пострадавших при обрушении многоэтажки в Белгороде увеличилось. Об этом сообщают оперативные службы, передает ТАСС.

По данным экстренных служб, на 14:00 по московскому времени зафиксировано 20 пострадавших. Чуть ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял о 17 пострадавших, которые направлены в медицинские организации.

По информации Telegram-канала Mash, минимум три человека в результате обрушения дома спасти не удалось. Число пострадавших, которые получили травмы, может составлять до 30 человек. МЧС уточняет, что спасателя получили травмы при повторном обрушении дома.

По неофициальным данным, под завалами могут находиться до 30 человек. Спасатели продолжают операцию по извлечению жителей дома из-под обломков.

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