Минздрав назвал число пострадавших при обрушении многоэтажки в Белгороде

Минздрав России: при обрушении многоэтажки в Белгороде пострадали 17 человек

При обрушении жилого дома в Белгороде пострадали 17 человек. Такое число назвал исполняющий обязанности министра здравоохранения России Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

«17 пациентов направлены в медицинские организации — раненые, пострадавшие», — уточнил информацию исполняющий обязанности главы Минздрава России.

По информации Telegram-канала Mash, минимум три человека в результате обрушения дома спасти не удалось. Число пострадавших, которые получили травмы, может составлять до 30 человек. Предварительно, среди пострадавших есть один ребенок и один младенец.

По неофициальным данным, под завалами могут находиться до 30 человек. Спасатели продолжают операцию по извлечению жителей дома из-под обломков.

