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14:13, 12 мая 2024Россия

Три спасателя пострадали при повторном обрушении дома в Белгороде

МЧС: при повторном обрушении многоэтажки в Белгороде пострадали три спасателя

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгороде при повторном обрушении в жилом многоэтажном доме пострадали три спасателя. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что сотрудники МЧС получили травмы различной степени тяжести.

«В поисково-спасательных работах спасатели проводят "минуту тишины", чтобы услышать пострадавших под завалами. Уже спасены 16 человек», — также рассказали в министерстве.

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19 марта 2024

Ранее МЧС подтвердило повторное обрушение на месте многоэтажного жилого дома, где в результате атаки Вооруженных сил Украины обрушился подъезд.

По данным оперативных служб, на 14:00 по московскому времени зафиксировано 20 пострадавших.

В Минобороны России ранее сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили дом в Белгороде. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

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      Маргарита Щигарева
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