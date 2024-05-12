Гладков опроверг информацию о жертвах при обрушении дома в Белгороде

Губернатор Гладков: жертв обрушения подъезда в Белгороде пока не обнаружено

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о жертвах при обрушении дома в Белгороде. Об этом он написал в Telegram.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в результате ЧП спастись не удалось по меньшей мере троим жителям дома.

По информации главы региона, при обрушении пострадали 19 человек, среди которых двое детей. Всем им оказывают медицинскую помощь.

Подъезд жилого дома по улице Щорса обрушился 12 мая. Белгородские власти сообщили, что это произошло из-за попадания снаряда. Минобороны России уточнило, что дом был поврежден фрагментом одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».