Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:25, 12 мая 2024Россия

Гладков опроверг информацию о жертвах при обрушении дома в Белгороде

Губернатор Гладков: жертв обрушения подъезда в Белгороде пока не обнаружено

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о жертвах при обрушении дома в Белгороде. Об этом он написал в Telegram.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в результате ЧП спастись не удалось по меньшей мере троим жителям дома.

По информации главы региона, при обрушении пострадали 19 человек, среди которых двое детей. Всем им оказывают медицинскую помощь.

Подъезд жилого дома по улице Щорса обрушился 12 мая. Белгородские власти сообщили, что это произошло из-за попадания снаряда. Минобороны России уточнило, что дом был поврежден фрагментом одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгороде, обрушился целый подъезд. Под завалами остаются люди

      Патрушев оценил влияние заморозков в России на урожаи

      Определено возможное место запуска ракеты ВСУ по многоэтажке в Белгороде

      Очевидица описала обстановку у рухнувшего от снаряда ВСУ подъезда в Белгороде

      России предрекли снижение числа женщин репродуктивного возраста

      В России анонсировали новый проект по развитию экономики

      Гладков опроверг информацию о жертвах при обрушении дома в Белгороде

      Силуанов предрек возврат к «нормальному» бюджетному процессу

      Назван способ правильно качать мышцы после 40 лет

      На Украине предрекли последствия выхода российских военных к Харькову

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше