Российский омбудсмен дала оценку удару по жилому дому в Белгороде

Москалькова: удар по жилому дому в Белгороде — военное преступление Киева

Удар по жилому дому в Белгороде является очередным военным преступлением Киева, заявила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Свою оценку случившемуся она дала в Telegram.

В связи с ударом по гражданскому объекту омбудсмен призвала международное сообщество осудить действия Украины и принять меры к устранению нарушения прав мирных жителей.

Часть жилого дома обрушилась в Белгороде 12 мая.

По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате удара пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Также он опроверг сообщения о жертвах в результате ЧП в столице региона. По информации Минобороны, дом был поврежден фрагментом одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».