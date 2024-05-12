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16:01, 12 мая 2024Россия

Российский омбудсмен дала оценку удару по жилому дому в Белгороде

Москалькова: удар по жилому дому в Белгороде — военное преступление Киева
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Удар по жилому дому в Белгороде является очередным военным преступлением Киева, заявила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Свою оценку случившемуся она дала в Telegram.

В связи с ударом по гражданскому объекту омбудсмен призвала международное сообщество осудить действия Украины и принять меры к устранению нарушения прав мирных жителей.

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19 марта 2024

Часть жилого дома обрушилась в Белгороде 12 мая.

По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате удара пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Также он опроверг сообщения о жертвах в результате ЧП в столице региона. По информации Минобороны, дом был поврежден фрагментом одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

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      Алан Босиков
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