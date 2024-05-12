Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:20, 12 мая 2024Мир

МИД России назвал Запад причастным к теракту в Белгороде

Посол МИД Мирошник: к обстрелу жилого дома в Белгороде причастен Запад
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Stringer / Reuters

Запад является причастным к обстрелу жилого дома в Белгороде, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Свою оценку теракта, произошедшего 12 мая, он выразил в Telegram-канале.

По словам посла, союзники Киева на Западе выделили оружие для ВСУ, а также обучили их вести боевые действия. Он указал на «иностранное спонсирование» боевых действий, а также добавил, что страны Запада скрывают преступления, происходящие на международной арене.

Точное количество мирных граждан, погребенных под бетонными обломками, назвать пока сложно, уточнил Мирошник. Спасатели направили все усилия на помощь пострадавшим, а медики стараются помочь тем, кого уже удалось эвакуировать с места происшествия, написал он.

Утром в воскресенье в Белгороде произошло обрушение целого подъезда жилого дома. В него попали обломки ракеты, запущенной со стороны Украины. Под завалами оказались люди. На место происшествия прибыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По состоянию на 15:29 мск стало известно о завершении эвакуации.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгороде, обрушился целый подъезд. Под завалами остаются люди

      Очевидцы рассказали о криках пенсионера под завалами дома в Белгороде

      Тарасова раскритиковала идею назначения Дегтярева новым министром спорта

      В Белгороде раздались звуки сильных взрывов

      В США предупредили о последствиях размещения американских военных на Украине

      Американцы негативно высказались о тратах на помощь Украине

      Кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера России поддержали

      СРЗП отказалась поддержать 11 кандидатур Мишустина в новое правительство

      Московские медики помогут пострадавшим в Белгороде

      Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса рассказал о проблеме с тормозами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше