Посол МИД Мирошник: к обстрелу жилого дома в Белгороде причастен Запад

Запад является причастным к обстрелу жилого дома в Белгороде, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Свою оценку теракта, произошедшего 12 мая, он выразил в Telegram-канале.

По словам посла, союзники Киева на Западе выделили оружие для ВСУ, а также обучили их вести боевые действия. Он указал на «иностранное спонсирование» боевых действий, а также добавил, что страны Запада скрывают преступления, происходящие на международной арене.

Точное количество мирных граждан, погребенных под бетонными обломками, назвать пока сложно, уточнил Мирошник. Спасатели направили все усилия на помощь пострадавшим, а медики стараются помочь тем, кого уже удалось эвакуировать с места происшествия, написал он.

Утром в воскресенье в Белгороде произошло обрушение целого подъезда жилого дома. В него попали обломки ракеты, запущенной со стороны Украины. Под завалами оказались люди. На место происшествия прибыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По состоянию на 15:29 мск стало известно о завершении эвакуации.

