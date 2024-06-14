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11:32, 14 июня 2024Россия

Беспилотник самолетного типа сбит над российским регионом

Дрон самолетного типа сбит над Белгородской областью

Фото: Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Дрон был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны около 10:50 мск при попытке атаковать объект на российской территории, уточнили в военном ведомстве.

Уничтоженный БПЛА относится к классу беспилотников самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

В ночь на 14 июня в двух российских регионах — Белгородской и Курской областях — объявили воздушную тревогу. Жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой.

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      Алан Босиков
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