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01:23, 14 июня 2024Россия

Ракетную опасность объявили в двух российских регионах

Ракетную опасность объявили в Белгородском районе и Курской области

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Также режим ракетной опасности объявили в Курской области, заявил в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

Жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой.

2 июня беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на легковую машину в Курской области, сообщал Смирнов. Ранения и ожоги получили три местных жителя

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      Юлия Мискевич
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