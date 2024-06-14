Ракетную опасность объявили в двух российских регионах

Ракетную опасность объявили в Белгородском районе и Курской области

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Также режим ракетной опасности объявили в Курской области, заявил в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

Жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой.

2 июня беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на легковую машину в Курской области, сообщал Смирнов. Ранения и ожоги получили три местных жителя