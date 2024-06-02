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10:43, 2 июня 2024Россия

Дрон ВСУ сбросил бомбу на легковую машину в Курской области

Врио главы Курской области Смирнов: дрон ВСУ сбросил бомбу на легковую машину

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил неизвестное взрывное устройство, предположительно бомбу, на легковую машину в Курской области. Об этом в Telegram сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Украинский коптер сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Ранения и ожоги получили три местных жителя», — говорится в публикации.

Врио главы региона добавил, что инцидент с дроном ВСУ произошел в районе села Крупец Рыльского района Курской области.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении трех беспилотников ВСУ над территориями Курской и Белгородской областей. Дроны были ликвидированы над акваторией Азовского моря.

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      Глеб Палехов
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