Три БПЛА уничтожили над двумя российскими регионами

Минобороны: три БПЛА уничтожили над территориями Курской и Белгородской областей

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены над территориями Курской и Белгородской областей, акваторией Азовского моря. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Утром 2 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Ивня с помощью FPV-дрона.

Ранее угроза атаки беспилотного летательного аппарата была объявлена в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что силы противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению угрозы.

До того система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Курской области.