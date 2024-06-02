Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:09, 2 июня 2024Россия

Три БПЛА уничтожили над двумя российскими регионами

Минобороны: три БПЛА уничтожили над территориями Курской и Белгородской областей

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены над территориями Курской и Белгородской областей, акваторией Азовского моря. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Утром 2 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Ивня с помощью FPV-дрона.

Ранее угроза атаки беспилотного летательного аппарата была объявлена в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что силы противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению угрозы.

До того система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор сообщил о первом этапе контрнаступления ВСУ. Украина начала атаковать Россию западным оружием

      Норвегия захотела отправить на родину до тысячи украинцев

      Офицер рассказал о снижении применения ВСУ артиллерийских орудий на поле боя

      Шахматисту Каспарову грозит уголовное дело за нарушение закона об иноагентах

      Махачев победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

      Три БПЛА уничтожили над двумя российскими регионами

      Россиянам назвали опасные в жару напитки

      В российском регионе дети пострадали при пожаре

      Россиянам напомнили о минусах рассрочки

      Россиянин укусил за ухо клиента фастфуда в ожидании заказа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше