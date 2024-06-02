Три БПЛА уничтожили над двумя российскими регионами
Минобороны: три БПЛА уничтожили над территориями Курской и Белгородской областей
Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены над территориями Курской и Белгородской областей, акваторией Азовского моря. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Утром 2 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Ивня с помощью FPV-дрона.
Ранее угроза атаки беспилотного летательного аппарата была объявлена в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что силы противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению угрозы.
До того система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Курской области.