Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали поселок Ивня с помощью FPV-дрона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Ивня с помощью FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате детонации украинского беспилотника загорелась кровля коммерческого здания. Глава региона подчеркнул, что пострадавших нет.

«Оперативные службы работают на месте, пожарными расчетами производится тушение очага возгорания», — написал Гладков.

Ранее угроза атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) была объявлена в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что силы противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению угрозы.

До того система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Курской области.