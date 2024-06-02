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02:24, 2 июня 2024Россия

Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали поселок Ивня с помощью FPV-дрона

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Ивня с помощью FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате детонации украинского беспилотника загорелась кровля коммерческого здания. Глава региона подчеркнул, что пострадавших нет.

«Оперативные службы работают на месте, пожарными расчетами производится тушение очага возгорания», — написал Гладков.

Ранее угроза атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) была объявлена в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что силы противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению угрозы.

До того система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Курской области.

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      Евгений Силаев
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