ПВО сбила беспилотник в Курской области

Минобороны: система ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 20:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее система ПВО сбила разведывательный беспилотник в небе над Брянской областью. По словам губернатора Александра Богомаза, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Севским районом силами ПВО Минобороны России.

До того Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника. Дрон был перехвачен силами ПВО.