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12:08, 1 июня 2024Россия

Над территорией Брянской области сбили украинский беспилотник

Богомаз: российская система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Севским районом силами ПВО Минобороны России.

Глава региона добавил, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.

31 мая Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника. Дрон был перехвачен силами ПВО.

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      Алевтина Запольская
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