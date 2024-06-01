Над территорией Брянской области сбили украинский беспилотник

Богомаз: российская система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Севским районом силами ПВО Минобороны России.

Глава региона добавил, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.

31 мая Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника. Дрон был перехвачен силами ПВО.