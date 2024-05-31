Украинский дрон сбит при попытке атаковать территорию России

В небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Дрон был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Целью беспилотника был объект на территории России, отметили в Минобороны, не уточнив, о каком объекте идет речь.

Ранее 31 мая над Белгородской областью были сбиты еще три беспилотника ВСУ. Помимо этого, в ночь на 31 мая под удар украинских дронов попали Воронежская и Тамбовская области, а также Краснодарский край.