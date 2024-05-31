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07:43, 31 мая 2024Россия

ВСУ ударили по регионам России противокорабельными ракетами «Нептун» и дронами

МО: силы ПВО сбили противокорабельные ракеты «Нептун» и беспилотники над Россией

Фото: Globallookpress.com

Украина в ночь на пятницу, 31 мая, выпустила по регионам России противокорабельные ракеты «Нептун» и беспилотники. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, над Краснодарским краем системы противовоздушной обороны (ПВО) поразили пять противокорабельных украинских ракет и 29 беспилотных летательных аппаратов. По одному дрону самолетного типа также удалось перехватить в Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях.

В министерстве обороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России, Других подробностей о попытке удара там не привели.

О массированной атаке ВСУ на Краснодарский край ночью 31 мая сообщил его губернатор Вениамин Кондратьев. В Новороссийске, по его словам, обследуют территории и ищут упавшие дроны. В свою очередь, в Темрюкском районе края из-за атаки Украины произошел пожар на нефтебазе, который уже потушили.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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