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07:00, 31 мая 2024Россия

Возникший после атаки беспилотников пожар на нефтебазе Кубани потушили

Возникший после атаки БПЛА пожар на нефтебазе Темрюкского района Кубани потушили

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Пожар, возникший после атаки беспилотника на нефтебазе в Темрюкском районе Кубани, полностью потушили. Об этом сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков в Telegram-канале.

«На данный момент пожар полностью ликвидирован», — написал глава муниципалитета. По его словам, пострадали два сотрудника нефтебазы — у них диагностировали нетяжелые травмы.

В ходе пожара повреждения получили три железнодорожные цистерны с мазутом, уточнил Бабенков. Других подробностей о произошедшем он не привел.

Украинские беспилотники ударили по нефтебазе в Краснодарском крае в ночь на пятницу, 31 мая. Там впоследствии начался пожар, ему присвоили высокую категорию сложности. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, на Кубани отразили массированную атаку беспилотников, их подавили средствами противовоздушной обороны (ПВО). Специалисты, в частности, обследуют территории и ищут упавшие дроны в Новороссийске.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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