Возникший после атаки беспилотников пожар на нефтебазе Кубани потушили

Возникший после атаки БПЛА пожар на нефтебазе Темрюкского района Кубани потушили

Пожар, возникший после атаки беспилотника на нефтебазе в Темрюкском районе Кубани, полностью потушили. Об этом сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков в Telegram-канале.

«На данный момент пожар полностью ликвидирован», — написал глава муниципалитета. По его словам, пострадали два сотрудника нефтебазы — у них диагностировали нетяжелые травмы.

В ходе пожара повреждения получили три железнодорожные цистерны с мазутом, уточнил Бабенков. Других подробностей о произошедшем он не привел.

Украинские беспилотники ударили по нефтебазе в Краснодарском крае в ночь на пятницу, 31 мая. Там впоследствии начался пожар, ему присвоили высокую категорию сложности. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, на Кубани отразили массированную атаку беспилотников, их подавили средствами противовоздушной обороны (ПВО). Специалисты, в частности, обследуют территории и ищут упавшие дроны в Новороссийске.