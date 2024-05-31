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06:29, 31 мая 2024Россия

На Кубани украинские беспилотники ударили по нефтебазе. Горят три цистерны с нефтепродуктами, пострадали сотрудники

В Темрюкском районе Кубани после массовой атаки украинских БПЛА горит нефтебаза

Фото: Telegram-канал Kub Mash

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Краснодарский край, после удара в Темрюкском районе начался пожар на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев.

Серьезнее ситуация в Темрюкском районе — там от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами

Вениамин Кондратьевгубернатор Краснодарского края

Он отметил, что в настоящее время идет ликвидация возгорания, на место происшествия выехал глава района Федор Бабенков. Пожару присвоена высокая категория сложности.

К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы

Вениамин Кондратьевгубернатор Краснодарского края
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В Краснодарском крае ночью отразили массовую атаку беспилотников

Как уточнил губернатор, сразу в нескольких районах Краснодарского края в ночь на 31 мая была отражена массированная атака беспилотников, все они были подавлены средствами противовоздушной обороны.

В Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет

Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края
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В Новороссийске перекрывали въезд в город на фоне угрозы атаки дронов

Въезд в Новороссийск на Владимировском посту перекрывали на фоне опасности атаки беспилотников, об этом сообщил глава российского города Андрей Кравченко.

В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Атака беспилотников. На Владимировском посту перекрыт въезд и выезд из города

Андрей Кравченкоглава Новороссийска

Градоначальник призвал население находиться в укрытиях, ориентироваться на официальную информацию и не снимать работу средств противовоздушной обороны (ПВО).

Спустя пять минут в следующем сообщении Кравченко объявил о снятии ограничений и отмене опасности атаки БПЛА.

Угрозу атаки беспилотников также объявляли в Воронежской области. Глава российского региона Александр Гусев призвал местных жителей следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Вечером 30 мая украинский беспилотный летательный аппарат атаковал «Газель» с людьми. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, однако в тот же момент дрон нанес удар по людям. Согласно данным главы региона, жертвой произошедшего стал один человек, девять пострадали.

Минобороны России сообщило, что около 20:20 над Белгородской областью сбили четыре БПЛА самолетного типа, позднее, в 20:40, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один аппарат.

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      Марина Совина
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