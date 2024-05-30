Еще один украинский беспилотник сбили над Белгородской областью
МО РФ: над Белгородской областью средства ПВО сбили украинский беспилотник
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что попытка атаки по российским объектам была пресечена около 20:40 по московскому времени.
Ранее в Минобороны заявили, что средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью около 20:20.
Вечером 30 мая украинский беспилотный летательный аппарат атаковал «Газель» с людьми.