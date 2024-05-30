Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над российским регионом

МО РФ: средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ).

Отмечается, что БПЛА самолетного типа были уничтожены над российским регионом около 20:20 по московскому времени при попытке совершения атаки.

Вечером 30 мая украинский беспилотный летательный аппарат атаковал «Газель» с людьми. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, однако в тот же момент дрон нанес удар по людям. Согласно данным главы региона, жертвой произошедшего стал один человек, девять пострадали.

