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21:05, 30 мая 2024Россия

Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над российским регионом

МО РФ: средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ).

Отмечается, что БПЛА самолетного типа были уничтожены над российским регионом около 20:20 по московскому времени при попытке совершения атаки.

Вечером 30 мая украинский беспилотный летательный аппарат атаковал «Газель» с людьми. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, однако в тот же момент дрон нанес удар по людям. Согласно данным главы региона, жертвой произошедшего стал один человек, девять пострадали.

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      Марина Совина
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