Появились подробности об атаке дрона ВСУ на «ГАЗель» с людьми под Белгородом

Mash: атакованная БПЛА под Белгородом «ГАЗель» везла работников «Агро-Белогорья»

«ГАЗель» с людьми, атакованная дроном-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Зозули Борисовского района Белгородской области, везла с работы сотрудников свинокомплекса «Агро-Белогорье». Подробности произошедшего появились у Telegram-канала Mash.

По информации издания, пострадали 12 человек, еще одного спасти не удалось.

О том, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал «ГАЗель» с людьми, вечером 30 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, однако в тот же момент дрон нанес удар по людям. Согласно данным главы региона, жертвой произошедшего стал один человек, девять пострадали.

Как выяснил Mash, атака произошла в 10 километрах от места, где 6 мая ВСУ также нанесли удар по автобусам, перевозившим сотрудников «Агро-Белогорья». Тогда пострадали больше 40 человек, еще восемь спасти не удалось.