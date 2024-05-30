Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:14, 30 мая 2024Россия

Появились подробности об атаке дрона ВСУ на «ГАЗель» с людьми под Белгородом

Mash: атакованная БПЛА под Белгородом «ГАЗель» везла работников «Агро-Белогорья»

Кадр: Telegram-канал Mash

«ГАЗель» с людьми, атакованная дроном-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Зозули Борисовского района Белгородской области, везла с работы сотрудников свинокомплекса «Агро-Белогорье». Подробности произошедшего появились у Telegram-канала Mash.

По информации издания, пострадали 12 человек, еще одного спасти не удалось.

О том, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал «ГАЗель» с людьми, вечером 30 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, однако в тот же момент дрон нанес удар по людям. Согласно данным главы региона, жертвой произошедшего стал один человек, девять пострадали.

Как выяснил Mash, атака произошла в 10 километрах от места, где 6 мая ВСУ также нанесли удар по автобусам, перевозившим сотрудников «Агро-Белогорья». Тогда пострадали больше 40 человек, еще восемь спасти не удалось.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Офис Зеленского распорядился критиковать Байдена и Си Цзиньпина

      «Насильника с неприятным запахом изо рта» поймали спустя 17 лет

      Украинские чиновники рассказали о паранойе в офисе Зеленского

      Россиян предупредили о пяти недопустимых в жару напитках

      Харламов рассказал о работе с Заворотнюк

      Российского охранника задержали за интимную связь с 14-летней школьницей

      55-летняя Светлана Бондарчук примерила бикини перед камерой

      На Украине заявили о напряженных отношениях с США

      Иностранца с депрессией нашли без признаков жизни в отеле Таиланда

      Раскрыты подробности о службе в ВСУ убитой разведчиками жительницы ЛНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше