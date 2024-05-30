Россиянин погиб и еще девять пострадали при атаке ВСУ на «ГАЗель» под Белгородом

Дрон ВСУ атаковал «ГАЗель» в Белгородской области, один мирный житель погиб

Один мирный житель погиб, еще девять пострадали при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на «ГАЗель» в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую "ГАЗель", которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Инцидент произошел в селе Зозули Борисовского района. Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям», — написал глава области.

Одного из пострадавших спасти не удалось, он погиб до прибытия скорой помощи. Еще четыре женщины и пятеро мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. Всех их доставили в медицинские учреждения области.

Ранее стало известно, что мирный житель пострадал при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА), которая была совершена около сельхозпредприятия в селе Белянка Шебекинского городского округа Белгородской области.