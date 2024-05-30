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16:19, 30 мая 2024Россия

Россиянин пострадал около сельхозпредприятия при атаке беспилотника

При атаке на территорию около сельхозпредприятия под Шебекино пострадал человек

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию около сельскохозяйственного предприятия под Шебекино, пострадал человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, атака с помощью беспилотного летательного аппарата произошла в селе Белянка Шебекинского городского округа.

«В результате взрыва один человек пострадал — у мужчины множественные осколочные ссадины шейно-воротниковой зоны и левого уха. Бригада скорой оказала ему всю необходимую помощь на месте», — написал глава области.

Помимо того, при атаке полностью сгорел экскаватор.

В этот же день ВСУ атаковали село Муром в Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Снаряды повредили линию газоснабжения. Кроме того, в нескольких постройках выбило окна. «Оперативные и аварийные службы работают на месте. Обход территории продолжается», — сообщил Гладков.

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