Россиянин пострадал около сельхозпредприятия при атаке беспилотника

При атаке на территорию около сельхозпредприятия под Шебекино пострадал человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию около сельскохозяйственного предприятия под Шебекино, пострадал человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, атака с помощью беспилотного летательного аппарата произошла в селе Белянка Шебекинского городского округа.

«В результате взрыва один человек пострадал — у мужчины множественные осколочные ссадины шейно-воротниковой зоны и левого уха. Бригада скорой оказала ему всю необходимую помощь на месте», — написал глава области.

Помимо того, при атаке полностью сгорел экскаватор.

В этот же день ВСУ атаковали село Муром в Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Снаряды повредили линию газоснабжения. Кроме того, в нескольких постройках выбило окна. «Оперативные и аварийные службы работают на месте. Обход территории продолжается», — сообщил Гладков.