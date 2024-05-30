Россиянин пострадал около сельхозпредприятия при атаке беспилотника
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию около сельскохозяйственного предприятия под Шебекино, пострадал человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, атака с помощью беспилотного летательного аппарата произошла в селе Белянка Шебекинского городского округа.
«В результате взрыва один человек пострадал — у мужчины множественные осколочные ссадины шейно-воротниковой зоны и левого уха. Бригада скорой оказала ему всю необходимую помощь на месте», — написал глава области.
Помимо того, при атаке полностью сгорел экскаватор.
В этот же день ВСУ атаковали село Муром в Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Снаряды повредили линию газоснабжения. Кроме того, в нескольких постройках выбило окна. «Оперативные и аварийные службы работают на месте. Обход территории продолжается», — сообщил Гладков.