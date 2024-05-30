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15:42, 30 мая 2024Россия

Украина атаковала российский населенный пункт из РСЗО

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ атаковали из РСЗО село Муром под Шебекино

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Муром в Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как рассказал чиновник, в расположенном под городом Шебекино селе никто не пострадал, однако снаряды РСЗО повредили линию газоснабжения. Кроме того, в нескольких постройках выбило окна.

«Оперативные и аварийные службы работают на месте. Обход территории продолжается», — сообщил Гладков.

В начале мая Вооруженные силы России начали наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая позволит обезопасить от обстрелов российское приграничье.

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      Марк Леонов
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