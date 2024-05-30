Мать-героиня из ДНР назвала чудом встречу с Путиным

Мать-героиня из ДНР Ирина Волга назвала чудом встречу с президентом Путиным

Мать-героиня из Донецкой народной республики (ДНР) Ирина Волга назвала чудом встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 30 мая в формате видеоконференции. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я, конечно, в восторге, это прям необычно так. Для нас это чудо. Мы не рассчитывали, что у нас встреча будет с самим президентом», — отметила женщина, добавив, что ей не верится в произошедшее.

Многодетная семья из Донецка, награжденная орденом «Родительская слава», рассказала Путину о проблемах, с которыми она сталкивалась с 2014 года. В настоящее время супруги воспитывают четверых несовершеннолетних детей, всего их в семье было десять, самой старшей дочери сейчас 23 года, она замужем.

Ирина Волга добавила, что после того как большинство детей выросло, они редко встречаются все вместе, и видеоконференция с президентом России стала поводом для того, чтобы собраться.

30 мая, в ходе онлайн-встречи Путина с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня» многодетная семья Халиковых из Чечни пригласила главу государства посетить Шаройский башенный комплекс. В ответ Путин рассказал о своем обещании главе Чечни Рамзану Кадырову приехать в республику.