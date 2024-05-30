Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

Президент Путин заявил, что пообещал Кадырову приехать в Чечню

Президент России Владимир Путин заявил, что пообещал главе Чечни Рамзану Кадырову приехать в регион. Об этом сообщил Telegram-канал «Кремль. Новости».

Об этом глава государства завил во время онлайн-встречи с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня». Во время мероприятия многодетная семья Халиковых из Чечни пригласила его посетить Шаройский башенный комплекс.

«Спасибо большое за приглашение. Постараюсь обязательно реализовать. Я и Рамзану Ахматовичу обещал... Я обещал ему приехать и, конечно, сделаю все возможное, чтобы эта поездка состоялась», — сказал глава государства.

23 мая Кадыров сообщил, что пригласил Владимира Путина в Чечню. «В заключение поблагодарил Владимира Владимировича за поддержку всех наших начинаний. А также передал пожелание народа — пригласил нашего национального лидера в гости в Чеченскую республику», — отметил Кадыров.