Кадыров позвал Путина в Чечню

Кадыров сообщил, что пригласил Путина в Чечню

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что пригласил российского президента Владимира Путина в Чечню. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Чеченский лидер также выразил главе РФ благодарность за участие в позитивных изменениях региона.

«В заключение поблагодарил Владимира Владимировича за поддержку всех наших начинаний. А также передал пожелание народа — пригласил нашего национального лидера в гости в Чеченскую республику», — отметил Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров назвал Чеченскую республику единственным регионом мира, где окончательно побежден терроризм. Он отметил в этом заслугу Владимира Путина, а также первого главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова и тех, кто поддержал его.

