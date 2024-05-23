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01:04, 23 мая 2024Россия

Кадыров позвал Путина в Чечню

Кадыров сообщил, что пригласил Путина в Чечню

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что пригласил российского президента Владимира Путина в Чечню. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Чеченский лидер также выразил главе РФ благодарность за участие в позитивных изменениях региона.

«В заключение поблагодарил Владимира Владимировича за поддержку всех наших начинаний. А также передал пожелание народа — пригласил нашего национального лидера в гости в Чеченскую республику», — отметил Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров назвал Чеченскую республику единственным регионом мира, где окончательно побежден терроризм. Он отметил в этом заслугу Владимира Путина, а также первого главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова и тех, кто поддержал его.

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