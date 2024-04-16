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12:49, 16 апреля 2024Россия

Кадыров назвал Чечню единственным регионом мира с побежденным терроризмом

Кадыров: Чечня является единственным регионом мира с побежденным терроризмом

Фото: Sputnik / Alexander Astafyev / Pool / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал республику единственным регионом мира, где окончательно побежден терроризм. Об этом политик написал в Telegram.

В новом посте Кадыров поздравил с жителей Чечни с Днем мира, в который отмечается отмена режима контртеррористической операции (КТО) в республике. По его словам, это стало переломным моментом в жизни региона, который в результате стал активно застраиваться и обрел популярность у туристов. «Но самое главное — Чеченская Республика является единственным регионом в мире, где окончательно побежден терроризм», — подчеркнул политик.

Он отметил в этом заслугу президента России Владимира Путина, а также первого главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова и тех, кто поддержал его. «Ценой своей жизни Ахмат-Хаджи установил долгожданный мир на чеченской земле. Вместе с ним на этом праведном пути сложили головы тысячи сотрудников правоохранительных органов», — заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни назвал себя дважды обязанным жизнью Путину и заверил, что всегда готов выполнить любой его приказ. Кадыров также добавил, что его может не стать, если окажется, что есть кто-то преданнее президенту, чем он.

ЖЗЛ
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