Кадыров назвал Чечню единственным регионом мира с побежденным терроризмом

Кадыров: Чечня является единственным регионом мира с побежденным терроризмом

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал республику единственным регионом мира, где окончательно побежден терроризм. Об этом политик написал в Telegram.

В новом посте Кадыров поздравил с жителей Чечни с Днем мира, в который отмечается отмена режима контртеррористической операции (КТО) в республике. По его словам, это стало переломным моментом в жизни региона, который в результате стал активно застраиваться и обрел популярность у туристов. «Но самое главное — Чеченская Республика является единственным регионом в мире, где окончательно побежден терроризм», — подчеркнул политик.

Он отметил в этом заслугу президента России Владимира Путина, а также первого главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова и тех, кто поддержал его. «Ценой своей жизни Ахмат-Хаджи установил долгожданный мир на чеченской земле. Вместе с ним на этом праведном пути сложили головы тысячи сотрудников правоохранительных органов», — заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни назвал себя дважды обязанным жизнью Путину и заверил, что всегда готов выполнить любой его приказ. Кадыров также добавил, что его может не стать, если окажется, что есть кто-то преданнее президенту, чем он.