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18:50, 30 августа 2023Россия

Кадыров порассуждал о преданности Путину

Кадыров заявил, что дважды обязан Путину жизнью и готов выполнить любой приказ

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя дважды обязанным жизнью президенту России Владимиру Путину и заявил, что всегда готов выполнить любой его приказ. Так он прокомментировал слова иностранных политологов, предрекающих ему скорый конец. Своими размышлениями политик поделился в Telegram.

«Я пехотинец Верховного Главнокомандующего России и не принадлежу сам себе. Я принадлежу религии, Родине и ее интересам», — порассуждал он. Кадыров отметил, что готов выполнить любой приказ Путина, даже если это обернется для него трагичным финалом.

Глава Чечни также добавил, что его может скоропостижно не стать, когда он узнает, что есть кто-то преданнее российскому лидеру, которому он дважды обязан жизнью. В то же время Кадыров назвал публикацию рассуждающего о его скором конце политолога «дешевыми инфобросами», которые направлены на то, чтобы посеять рознь внутри России.

Ранее в августе Кадыров рассказал, что получил новую награду от Путина — благодарственное письмо. Глава Чечни уточнил, что награда была вручена ему за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли ЖКХ России.

В декабре 2022 года Кадыров заявил, что получил орден Александра Невского из рук президента России. По словам главы республики, подобная награда является большой честью для него.

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    Алина Гончарова
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