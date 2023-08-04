Кадыров заявил о новой награде от Путина
Глава Чечни Кадыров заявил, что получил новую награду от президента РФ Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что получил новую награду от президента России Владимира Путина — благодарственное письмо. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кадыров уточнил, что награда была вручена ему за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли ЖКХ России.
«Я выражаю искреннюю признательность главе государства за высокую оценку нашей деятельности», — отреагировал глава республики, однако отметил, что его достижения были бы невозможны без внимания и личной поддержки Владимира Путина.
Кадыров пообещал и дальше прикладывать усилия, чтобы выполнять поставленные задачи «качественно и в срок».
Ранее сообщалось, что Кадыров был награжден медалью «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики».