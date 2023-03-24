Кадырова наградили медалью за правозащиту

Солтаев: Кадырова наградили медалью «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики»

Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден медалью «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики». Об этом РИА Новости сообщил уполномоченный по правам человека республики Мансур Солтаев.

По словам омбудсмена, награда вручена Кадырову за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан, мужество и принципиальность в вопросах обеспечения национальных интересов народа Чечни, приверженность традиционным ценностям и верность долгу.

Кроме того, награда присвоена (посмертно) первому президенту Чечни Ахмату-Хаджи Кадырову. «На его пути трудится глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который выстроил всю систему защиты прав граждан», — подчеркнул Солтаев.

Награды удостоена также президент регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова — Аймани Кадырова.

В декабре Рамзан Кадыров заявил, что получил орден Александра Невского из рук президента России Владимира Путина. По словам главы республики, подобная награда является большой честью для него. Позже Путин присвоил звание Героя России командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине.

