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Командир спецназа «Ахмат» получил звание Героя России

Путин присвоил звание Героя России командиру спецназа «Ахмат» Алаудинову
Апты Алаудинов

Апты Алаудинов. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру спецназа «Ахмат» Апты Алаудинову за участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, Путин высоко оценил вклад Алаудинова в «общее дело борьбы с бандеровцами, нациками и шайтанами в Донбассе и на Украине».

«Он не только проводил титаническую работу по координации действий вверенных ему подразделений, но и лично принимал участие в зачистке территорий от бандитов», — написал Кадыров. ⠀

В конце июля глава Чечни рассказал, что президент России наградил его орденом Александра Невского «за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение». К новой награде Кадырова представил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Варвара Кошечкина
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