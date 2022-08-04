Командир спецназа «Ахмат» получил звание Героя России

Путин присвоил звание Героя России командиру спецназа «Ахмат» Алаудинову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру спецназа «Ахмат» Апты Алаудинову за участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, Путин высоко оценил вклад Алаудинова в «общее дело борьбы с бандеровцами, нациками и шайтанами в Донбассе и на Украине».

«Он не только проводил титаническую работу по координации действий вверенных ему подразделений, но и лично принимал участие в зачистке территорий от бандитов», — написал Кадыров. ⠀

В конце июля глава Чечни рассказал, что президент России наградил его орденом Александра Невского «за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение». К новой награде Кадырова представил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.