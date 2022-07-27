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Кадыров рассказал о новой награде от Путина

Глава Чечни Кадыров рассказал, что Путин наградил его орденом Александра Невского

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского «за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение».

К новой награде Кадырова представил российский вице-премьер Марат Хуснуллин. «Лично для себя воспринимаю награду как аванс, обязуюсь и в дальнейшем самоотверженно служить во благо Чеченской Республики и нашей великой Родины — России», — написал чеченский глава.

Вклад в развитие Чечни осуществляется благодаря слаженной работе и взаимодействию республиканских властей с федеральным центром, напомнил Кадыров.

В июле глава Чечни сообщал о присвоении Путиным ордена председателю регионального парламента Магомеду Даудову.

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Анна Щербакова
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