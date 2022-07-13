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Кадыров рассказал о присвоении Путиным ордена его соратнику

Кадыров рассказал о присвоении Путиным ордена председателю парламента Чечни Даудову
Магомед Даудов

Магомед Даудов. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил председателю парламента Чечни Магомеду Даудову орден Почета за достижения в государственной деятельности. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, вклад Даудова в законотворческую деятельность невозможно переоценить. «Под его грамотным руководством Парламент Чеченской Республики ежедневно рассматривает и принимает законы, направленные на повышение экономики региона и общего благосостояния наших граждан», — заявил Кадыров.

Он также вспомнил, что Даудов «с оружием в руках» отстаивал интересы жителей региона в составе команды первого президента Ахмата Кадырова.

Глава Чечни подчеркнул, что с первых дней спецоперации на Украине Даудов внес большой вклад в подготовку военных. «Будучи на посту начальника Республиканского штаба СВО, он пристально следит за нуждами бойцов на передовой», — написал Кадыров. По его словам, чеченский политик не обходит вниманием ни одного солдата или добровольца.

Ранее президент Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта внутренних войск. По словам главы Чечни, это событие стало для него приятным и волнительным.

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Константин Лысяков
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