Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров прокомментировал присвоение ему звания генерал-лейтенанта

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал волнительным присвоение ему звания генерал-лейтенанта

Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал присвоение ему нового воинского звания генерал-лейтенант. По словам Кадырова, это событие для него «приятно и волнительно». Слова главы региона приводит агентство РИА Новости.

Кадыров объяснил, что волнение он испытывает, так как в этом звании ему предстоит «сделать многое».

«Получить любую награду и любое звание — это большая ответственность. Ты должен соответствовать этому званию и наградам, которые тебе вручают», — сказал глава Чеченской республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Европарламент призвал полностью отказаться от российского газа
В популярной программе обнаружили опасный вирус
Кадыров прокомментировал присвоение ему звания генерал-лейтенанта
Мурашко рассказал о запасе лекарств в России
Муж предложил жене назвать ребенка в честь знаменитого серийного убийцы
В Швеции показали робота с ракетами
Мурашко объяснил невозможность спасти Жириновского
В России заявили о наступлении «эры ренессанса» внутреннего туризма
Мишустин раскрыл подробности последних дней жизни Жириновского
МИД Финляндии выступил за возвращение России задержанных экспонатов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.