Кадыров прокомментировал присвоение ему звания генерал-лейтенанта

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал волнительным присвоение ему звания генерал-лейтенанта

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал присвоение ему нового воинского звания генерал-лейтенант. По словам Кадырова, это событие для него «приятно и волнительно». Слова главы региона приводит агентство РИА Новости.

Кадыров объяснил, что волнение он испытывает, так как в этом звании ему предстоит «сделать многое».

«Получить любую награду и любое звание — это большая ответственность. Ты должен соответствовать этому званию и наградам, которые тебе вручают», — сказал глава Чеченской республики.