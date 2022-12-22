Кадыров сообщил о получении ордена Александра Невского из рук Путина

Глава Чечни Кадыров заявил о получении ордена Александра Невского из рук президента Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что получил орден Александра Невского из рук президента России Владимира Путина. Об этом он написал в Telegram.

По словам главы республики, подобная награда является большой честью для него. «Я безмерно горд получить такую значимую награду из рук Верховного главнокомандующего, который является для всех нас ярким примером настоящего лидера и истинного патриота», — подчеркнул Кадыров.

В конце июля глава Чечни сообщил, что президент России наградил его орденом Александра Невского «за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение».

Позже Путин присвоил звание Героя России командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине.