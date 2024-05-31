Раскрыты последствия массивного удара ВСУ по Краснодарскому краю

Кондратьев: инфраструктура нефтебазы на Кубани пострадала при ударе БПЛА

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, к каким разрушениям привела массированная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кондратьев раскрыл последствия массивного удара ВСУ по Краснодарскому краю и подчеркнул, что в Темрюкском районе региона от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. В результате происшествия повредились три цистерны с нефтепродуктами, началось возгорание. На данный момент идет ликвидация огня.

«К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы», — добавил глава региона.

