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04:09, 31 мая 2024Россия

В российском регионе отразили массированную атаку беспилотников

Губернатор Кондратьев: ПВО отразила массированную атаку БПЛА ВСУ на Новороссийск

Фото: Unsplash

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кондратьев уточнил, что сразу в нескольких муниципалитетах края ночью силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — добавил он.

Глава региона также сказал, что специальные службы обследуют территории, а также ищут упавшие аппараты в Новороссийске.

29 мая ВСУ впервые с начала спецоперации пытались атаковать город Армавир в Краснодарском крае. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил тогда Кондратьев.

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      Марина Совина
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