В российском регионе отразили массированную атаку беспилотников

Губернатор Кондратьев: ПВО отразила массированную атаку БПЛА ВСУ на Новороссийск

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кондратьев уточнил, что сразу в нескольких муниципалитетах края ночью силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — добавил он.

Глава региона также сказал, что специальные службы обследуют территории, а также ищут упавшие аппараты в Новороссийске.

29 мая ВСУ впервые с начала спецоперации пытались атаковать город Армавир в Краснодарском крае. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил тогда Кондратьев.