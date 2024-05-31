Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:55, 31 мая 2024Россия

В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Globallookpress.com

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал губернатор.

Он призвал местных жителей следить за дальнейшими оповещениями от правительства Воронежской области или от МЧС России.

Ранее пресс-секретарь главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Романова сообщила, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Первомайск Николаевской области, нанеся повреждения газопроводу.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории. Какое условие он выдвинул?

      Спикер Палаты представителей США назвал вердикт присяжных Трампу позором

      В США призвали начать переговоры с Путиным

      США отказались возвращать ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанский регион

      Путин с бокалом шампанского поздравил получивших госнаграды

      В Конгрессе высказались о решении Байдена разрешить удары по России

      Американский экономист оценил решение Байдена об ударах по России

      Эмили Ратаковски опубликовала фото в крошечном бикини

      Орбан заявил о неспособности Украины воевать самостоятельно

      Трамп резко высказался о решении жюри присяжных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше