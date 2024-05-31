В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотниковСюжетРабота систем ПВО:
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Гусев.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал губернатор.
Он призвал местных жителей следить за дальнейшими оповещениями от правительства Воронежской области или от МЧС России.
Ранее пресс-секретарь главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Романова сообщила, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Первомайск Николаевской области, нанеся повреждения газопроводу.