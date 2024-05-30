ВСУ обстреляли Первомайск и повредили газопровод

ВСУ обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS, повредив газопровод

Пресс-секретарь главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Романова сообщила, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Первомайск Николаевской области, нанеся повреждения газопроводу, передает РИА Новости.

По ее словам, обстрел, предположительно, производился из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. «Поврежден газопровод, возникло возгорание сухой травы», — заявила она.

Романова уточнила, что газопровод пришлось временно перекрыть. Информации о пострадавших нет.

Ранее представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило о сбросе Вооруженными силами Украины (ВСУ) взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка.