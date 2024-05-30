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23:27, 30 мая 2024Бывший СССР

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка

Фото: News Images / Globallookpress.com

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале сообщило о сбросе Вооруженными силами Украины (ВСУ) взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка.

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру»). Город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что украинские военные несколько раз обстреляли Кировский и Петровский районы города, выпустив в общей сложности четыре снаряда калибра 155 миллиметров.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден тайно позволил ВСУ наносить удары американским оружием внутри России.

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      Марина Совина
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