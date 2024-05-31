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02:28, 31 мая 2024Россия

Въезд в российский город перекрывали на фоне опасности атаки беспилотников

Глава Новороссийска Кравченко: въезд в город на Владимировском посту перекрывали

Фото: Unsplash.com

Въезд в Новороссийск на Владимировском посту перекрывали на фоне опасности атаки беспилотников, об этом сообщил глава российского города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

«На Владимировском посту перекрыт въезд и выезд из города», — написал он. До этого в городе прозвучал сигнал тревоги, градоначальник призвал население находиться в укрытиях, ориентироваться на официальную информацию и не снимать работу средств противовоздушной обороны (ПВО).

Спустя пять минут в следующем сообщении Кравченко объявил о снятии ограничений и отмене опасности атаки БПЛА.

Ранее в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников, об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев. Он призвал местных жителей следить за дальнейшими оповещениями от правительства Воронежской области или от МЧС России.

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      Марина Совина
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