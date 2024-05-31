Украина выпустила по России еще три беспилотника

Минобороны: средства ПВО сбили над Белгородской областью три беспилотника ВСУ

Украина выпустила по территории России еще три беспилотника. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что беспилотники самолетного типа пытались атаковать Белгородскую область. Летательные аппараты сбили силами противовоздушной обороны (ПВО). Минобороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Всего над Белгородской областью за пятницу, 31 мая, перехватили пять дронов. Согласно информации Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью беспилотник. Ночью сообщалось еще об одном сбитом дроне.

В ночь на 31 мая ВСУ также атаковали беспилотниками Воронежскую и Тамбовскую области. Помимо этого, над Краснодарским краем силы ПВО поразили 5 противокорабельных украинских ракет и 29 беспилотных летательных аппаратов.