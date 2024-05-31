Беспилотник уничтожили над Белгородской областью

Минобороны отчиталось об уничтоженном над Белгородской областью украинском БПЛА

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось уничтожить над Белгородской областью. Об этом отчитались в Минобороны России, подробности привели в Telegram-канале ведомства.

Атака со стороны Украины была предпринята около 7:40. Ликвидированное устройство относилось к самолетному типу.

В Минобороны уточнили, что дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Других деталей об инциденте в ведомстве не раскрыли.

До этого сообщалось, что украинский дрон атаковал частный дом в белгородском селе Зозули. В результате пострадали два человека.

У одной из женщин выявили осколочное ранение голени, вторая получила контузию. Жительницам оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались.