Два человека пострадали при атаке ВСУ по российскому региону

Украинский дрон атаковал частный дом в Белгородской области, пострадали двое

Два жителя Белгородской области пострадали в результате очередной атаки со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в жилой дом в селе Зозули, пояснил губернатор. Населенный пункт с таким названием находится примерно в 12 километрах от российско-украинской границы.

У одной из женщин осколочной ранение голени, вторая получила контузию. Обеим была оказана медицинская помощь, от госпитализации пострадавшие отказались. Повреждения получил также дом — в нем были выбиты стекла и посечены осколками фасад, кровля и веранда.

ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область и атакуют регион беспилотниками. Так, ранее 30 мая еще один мирный житель пострадал при атаке дрона по заправочной станции. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями.