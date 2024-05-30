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10:57, 30 мая 2024Россия

Один человек пострадал при атаке ВСУ по заправочной станции в российском регионе

ВСУ два раза атаковали заправочную станцию в Белгородской области
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза атаковали заправочную станцию в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате первой атаки пострадал находившийся на объекте мужчина. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями.

Вскоре после этого по заправке был нанесен второй удар. Обе атаки были осуществлены с использованием дронов-камикадзе, подчеркнул губернатор. Возгорания топлива удалось избежать.

ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область и запускают по расположенным на ее территории объектам беспилотники. Так, в ночь на 30 мая после украинского обстрела жители двух населенных пунктов остались частично без света. Днем ранее мирный житель региона пострадал при атаке дрона.

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      Алан Босиков
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