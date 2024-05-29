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18:32, 29 мая 2024Россия

Россиянин пострадал при атаке украинского беспилотника

В Белгородской области при атаке украинского БПЛА пострадал мирный житель

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгородскую область пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Новостроевка-Вторая в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал один мирный житель. У мужчины осколочные ранения лица, левого предплечья и множественные осколочные ранения нижних конечностей», — написал он. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.

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Село Безымено атаковал дрон-камикадзе, повреждения получил коммерческий объект. Помимо того, БПЛА дважды атаковали «ГАЗель». Еще один дрон-камикадзе врезался в надворную постройку в частном жилом домовладении в поселке Совхозный.

В Шебекино Белгородской области ранее установили знаки об опасности атаки беспилотников. Как пояснил глава города Владимир Жданов, их установили на объездной дороге, которая находится близко к госгранице. Знаки призваны дополнительно проинформировать водителей, чтобы те проявляли повышенную бдительность на конкретном участке дороги.

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      Никита Абрамов
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