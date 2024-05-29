Россиянин пострадал при атаке украинского беспилотника
При атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгородскую область пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В селе Новостроевка-Вторая в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал один мирный житель. У мужчины осколочные ранения лица, левого предплечья и множественные осколочные ранения нижних конечностей», — написал он. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.
Село Безымено атаковал дрон-камикадзе, повреждения получил коммерческий объект. Помимо того, БПЛА дважды атаковали «ГАЗель». Еще один дрон-камикадзе врезался в надворную постройку в частном жилом домовладении в поселке Совхозный.
В Шебекино Белгородской области ранее установили знаки об опасности атаки беспилотников. Как пояснил глава города Владимир Жданов, их установили на объездной дороге, которая находится близко к госгранице. Знаки призваны дополнительно проинформировать водителей, чтобы те проявляли повышенную бдительность на конкретном участке дороги.