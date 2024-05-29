Россиянин пострадал при атаке украинского беспилотника

В Белгородской области при атаке украинского БПЛА пострадал мирный житель

При атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгородскую область пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Новостроевка-Вторая в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал один мирный житель. У мужчины осколочные ранения лица, левого предплечья и множественные осколочные ранения нижних конечностей», — написал он. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.

Село Безымено атаковал дрон-камикадзе, повреждения получил коммерческий объект. Помимо того, БПЛА дважды атаковали «ГАЗель». Еще один дрон-камикадзе врезался в надворную постройку в частном жилом домовладении в поселке Совхозный.

В Шебекино Белгородской области ранее установили знаки об опасности атаки беспилотников. Как пояснил глава города Владимир Жданов, их установили на объездной дороге, которая находится близко к госгранице. Знаки призваны дополнительно проинформировать водителей, чтобы те проявляли повышенную бдительность на конкретном участке дороги.